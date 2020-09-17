Halil Sezai’nin dövdüğü Hüseyin Meriç’in oğlu konuştu

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbetmesinin ardından oğlu Mesih Meriç konuştu. Meriç, "Ben hâlâ uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz" dedi.

Tuzla’da kiraladığı villada çekim yaparken, yan villada oturan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’le tartışan şarkıcı Halil Sezai, olayın büyümesi üzerine Meriç’i tekme-tokat dövdü. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai, savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne polis eşliğinde getirildi. Öte yandan, darp anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

“BABAMIN ÇIĞLIKLARINI UNUTAMIYORUM”

Darbedilen Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Psikolojik olarak çok yorulduk. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. İnsanlar hata yapabilir ama bu tekrarlanan bir hata. Temmuz ayında da benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu seferki hiçbirimizin inanamadığı bir şey.

* Ben hâlâ uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın konuşsun, istediğini yapsın. Görüntüler var.

Olaya ait yeni görüntülere ilişkin de konuşan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

* Eve girdiği odunla oradaki aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor ve devam ediyor. Hepimizin başında ciddi şeyler geçti. Babamın yaşadığına şükrediyorum.

* Bu adam sokakta dolaşıyor. Uyuyamıyoruz, akşam birisi mi girecek eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz. Sabah 08.30’da 67 yaşında bir insanın evine girip nasıl böyle şeyler yapılabilir. Nasıl bir mantıktır. (DHA)

