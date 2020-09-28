Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları hakimliğe dilekçe sunarak tutuklama kararına itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık görülmediğini belirterek, şarkıcının tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, Tuzla’da 15 Eylül Salı günü yan komşusu H.M.’yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Halil Sezai’nin komşusunu darp etmesine ilişkin görüntülerin dosyaya girmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletilmiş, Halil Sezai ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından savcılığa ifade vermişti.
İfade işlemlerinin ardından ‘silahla tehdit’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Halil Sezai'nin ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.