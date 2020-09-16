Halil Sezai’nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Tuzla’da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan 41 yaşındaki Halil Sezai, dün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darbettiği için karakolluk oldu.

Şarkıcının Hüseyin Meriç’i dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve yanındakilerin yaşlı adama tekme tokat vurdukları görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Halil Sezai ve ‘İncir Reçeli’, ‘Bölük’ ve ‘Cennet’ gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak’ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halil Sezai dün saat 10.00 sıralarında Hüseyin Meriç’in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç’i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vererek tahkikat başlattı.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular’ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği’ne davet etti.

SERBEST BIRAKILDI

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy’deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.