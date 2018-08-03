Halil Söyletmez kimdir? Aslen nereli? Ünlü Youtberla ilgili bilinmeyenler…

Halil Söyletmez kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? soruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vine programıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Halil Söyletmez daha sonrasında Youtube'da çektiği videolarla ünü daha da katlandı. İşte ünlü Youtuber hakkında merak edilenler...

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Sosyal medya hesapları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Halil Söyletmez Snapchat, İnstagram, Youtube ve Vine videoları ile tanınmıştı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Halil Söyletmez bu videolarının ardından sinema dünyasında da kendisine yer edindi. İşte Söyletmez’in az bilinenleri

HALİL SÖYLETMEZ KİMDİR?

Cumali Ceber isimli sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkan Halil Söyletmez aslen Adana'lıdır ve Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı olan Halil Söyletmez, Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. Üniversiteyi bitirmeyi hiç düşünmeyerek liseden sonra iş hayatına adım atmıştır. 1.63 cm boyundadır.

Halil Söyletmez'in popülerlik serüveni, ilk kez 2013 yılında, henüz yurt dışında kullanılmakta olan Vine uygulamasını denemesiyle başlamıştır. Kullanıcılarına 6 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı sağlayan Vine uygulamasıyla çektiği amatör videolarında, “Kolpaçino” filminden aldığı replik olan “Hıamına!” tepkisi ve kameraya vurmalarıyla dikkat çekmiştir. Tanınmaya başlayınca; snapchat, twitter ve instagram paylaşımlarıyla yoluna devam etmiştir. Sonrasında, açtığı Youtube kanalı ile kariyerini yükseltmiş ve Halil Söyletmez adına Facebook üzerinde birçok fan sayfası açılmıştır. 1 milyondan fazla takipçisi olan yetenekli vine fenomeni; bir dönem, ünlü isim ve markalara sosyal medya uzmanı olarak hizmet vermiştir. Açtığı bir younow yayınında, 6000 TL bağış toplayarak rekor kırmıştır.

Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir.

Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.