Halit Can Ünal kimdir? Halit Can Ünal nereli, kaç yaşında?

Halit Can Ünal, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle geçen Halit Can Ünal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Halit Can Ünal nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Kerem karakterine hayat vermiş olan Halit Can Ünal hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Halit Can Ünal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HALİT CAN ÜNAL KİMDİR?

Halit Can Ünal, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisiyle yaşamıştır.

Vatanım Sensin, Elde Var Hayat ve Fuat Sezgin Belgeseli gibi yapımlarda rol alan Halit Can Ünal, son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Kerem karakterine hayat vermiştir.

Halit Can Ünal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuşlarla Yolculuk (Derviş Kerem) (TV Dizisi)

2019 – Fuat Sezgin Belgeseli (Fuat Sezgin)

2017 – Vatanım Sensin (TV Dizisi)

2012 – Elde Var Hayat (TV Dizisi)

2012 – Dinle Sevgili (TV Dizisi)