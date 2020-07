Halit Can Ünal kimdir? Halit Can Ünal nereli, kaç yaşında?

Halit Can Ünal, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle geçen Halit Can Ünal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Halit Can Ünal nereli ve kaç yaşında?