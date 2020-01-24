Halit Ergenç: “Ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum”

Ekranların sevilen çifti Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, geçtiğimiz gün Levent'de objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan ikili, özellikle alışveriş sırasında orta doğulu Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

,Babil isimli dizide İrfan karakterine hayat veren oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, önceki gün alış veriş yapmak için geldikleri AVM’de görüntülendi. AVM’de bulunan sevenleriyle ayaküstü sohbet edip kimseyi geri çevirmeyen mütevazi çift, daha sonra bir restoranda geçip baş başa öğle yemeği yedi.

“HER ŞEY GAYET GÜZEL GİDİYOR”



Babil dizisiyle ekranlara dönen Ergenç, diziye açılan dava hakkında şöyle konuştu, “Yapımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor”

