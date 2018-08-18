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Halit Ergenç, Çeşme’de tatsız bir kaza geçirdi
Halit Ergenç, Çeşme’de tatsız bir kaza geçirdi
Halit Ergenç, tatil yaptığı Çeşme'de ayağını kesti. Hemen hastaneye giden Ergenç çıkışta, Sözcü'ye açıklama yaptı. Ergenç, "Önemsiz bir kaza değil ama iyiyim" dedi.
Magazin 18 Ağustos 2018 - 11:52

Yunus Emre Çınar / ÇEŞME

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, her yaz olduğu gibi tatil için Çeşme'ye eşi Bergüzar Korel ve oğlu ile başladı. Gözlerden uzakta yazlık evlerinde tatil yapan Halit Ergenç, talihsiz bir kaza yaşayınca tadı kaçtı. Evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan Ergenç, soluğu doktorda aldı.

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Ergenç, “Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kaza gibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım” dedi. Ergenç ve ailesinin Kurban Bayramı tatilini Çeşme'de geçireceği öğrenildi.

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