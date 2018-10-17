Halit Ergenç uyardı

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Zirvede sunuculuk yapan Halit Ergenç, “Dünyayı kurtarabilecek son nesiliz. Sadece dünyaya değil, hayvanlara, kendimize de kötü davranıyoruz. İnanılmaz bir tüketim çılgınlığı içindeyiz. Dünyanın sonuna büyük bir hızla yaklaşıyoruz” diye konuştu. Serenay Sarıkaya da “Doğa aşığıyım. Biz onu katletmezsek bize kat kat fazlasını sunacağına inanıyorum” dedi.

SERENAY SARIKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

Toplantı öncesi gazetecilerle bir araya gelen Sarıkaya şık kıyafeti ile dikkat çekti. Zirve konuşmasında ‘Ben bir doğa aşığıyım, doğada olduğum zaman kendimi daha yaratıcı ve verimli hissediyorum.

Doğadan ihtiyacımız olan her şeyi alıyoruz ama geri vermeyi bilmiyoruz. Biz onu üzmez, incitmez ve katletmezsek doğanın da bize kat kat fazlasını vereceğine inanıyorum' dedi.

Son olarak sosyal medyada paylaştiği doğa ve denizlerden kirli atık ve çöp toplama etkinlikleri hakkında sorulan soruları yanıtlayan Serenay Sarıkaya, ‘Bir farkındalık yaratmak istemiştik, kirli atıkların çöplerin toplanması ve hepsinden önce doğaya atılmaması gerekliliğini vurgulamayı amaçlamıştık, bu konuda nasıl bir faydam olur diye düşündüm ve bunu yaptık, temizliğe ve ülkemizin temizliğine faydam olduysa çok mutlu oldum' dedi.