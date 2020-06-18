Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: ‘Uzaklara gidip dinlenmek istiyoruz’

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel önceki gün çocukları ile birlikte Baltalimanı'nda görüntülendi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Bergüzar Korel aracın arka koltuğunda otururken Halit Ergenç sıkışan trafikte kısa da olsa gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinin evde ve çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç “Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip dinlenmek için evden çıktık. Herşey çok güzel gidiyor” dedi. Öte yandan Bergüzar Korel de gazetecilere teşekkür ederek “Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.