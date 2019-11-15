Halit Ergenç ve Serenay Sarıkaya Koruncuk Vakfı’nın gecesinde bol bol dans etti

Koruncuk Vakfı 40. yılını bugüne kadar vakfa destek veren ünlü sanatçıların ve bağışçıların katılımıyla Four Seasons Hotel’de düzenlediği sürprizlerle dolu bir geceyle kutladı. Gecenin en dikkat çeken isimleri ise Halit Ergenç ve Sereray Sarıkaya oldu. Gecenin sonunda dans eden ünlü isimlerin görüntüleri sosyal medyada da bol bol paylaşıldı...

Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını özel bir geceyle kutladı. Her zaman koruncukların yanında olan oyuncu Halit Ergenç duygusal bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Serenay Sarıkaya'nın çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile Alice Müzikali'nde birlikte söyledikleri “Kuzey Yıldızı” adlı şarkıyı seslendirmesi oldu.

Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri'nin organize ettiği geceye, ünlü sanatçı Barbaros şarkılarıyla geceye renk kattı. DJ Bartuğ ve Merih Ermakastar gecenin devamında müzikleriyle konuklara eğlenceli bir gece yaşattılar. En çok eğlenen isimler ise Ergenç, Sarıkaya ve Hande Doğandemir oldu.

Barbaros’un şarkılarına eşlik eden, DJ’in müzikleriyle coşan ünlü isimlerin görüntüleri ile sosyal medyada günün konusu oldu. Pek çok kişi ‘Muhteşem’ gibi yorumlarda bulundu.

Kutlamaya ayrıca Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir, Pelin Karahan, Serkan Altunorak, Beyza Şekerci, Sarp Akkaya, Selim Bayraktar gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, yapımcılar Banu-Timur Savcı, Onur Güvenatam ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Berna Çebi, Siren Ertan, Hülya Eltemur, Berrin-Ahmet Yoleri, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Beste-Mustafa Yurttaş gibi isimler de katıldı.