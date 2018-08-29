Halit eşi Bergüzar için mekan kapattı

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Halit Ergenç'in organize ettiği doğum günü partisine, Ezgi Mola, Esra Erol, Enis Arıkan gibi ünlü isimler katıldı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Güzel oyuncu Bergüzar Korel 36. yaşını önceki akşam Levent'teki bir mekanda kutladı. Eşi Halit Ergenç'in organize ettiği doğum günü partisine çiftin yakın dostları katıldı.

Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in doğum günü partisi için kapattığı mekandaki davetlilerin masalarına, özel olarak hazırlattığı fotoğraf ve video paylaşmama ricası notunu bıraktı.

5 YIL SONRA KUTLAMA

Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesiyle Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek basın mensuplarına poz verdi. Göğüs dekolteli şık kıyafeti ve takılarıyla dikkat çeken Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi.

Oyuncu, “5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor” dedi. Muhabirlerin, Halit Ergenç'in aldığı hediyesi sorması üzerine Ergenç, “Biz o işi hallettik, bize özel” diyerek cevap verdi. Muhabirler, Bergüzar Korel'e, “Halit Bey romantik midir?” sorusuna Korel, “Çok romantik gerçekten o kadar romantik ki” diyerek gülerek cevap verdi.



