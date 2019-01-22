Oyuna Kaan da dahil oluyor! Halka 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Halka 2. son bölüm izleme bağlantısı…

Halka 3. yeni bölüm fragmanında şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanında, Hümeyra oğlu ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Cihangir’in hedefinde İskender var. Halka 2. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kaan Cihangir’in güvenini kazanmaya başlıyor. Ona büyük bir oyun oynuyor ve Kaan’ı da bu oyuna dahil ediyor. İlhan’ın gözü de oğlunun üzerinde. Yeni dizilerden Halka'nın konusu oturmaya devam ederken fragmanlardaki gelişmeler merak konusu oluyor. İşte Halka 3. bölüm fragmanı ve dizinin son bölümüne dair detaylar...

HALKA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Halka TRT1'de bu akşam 2. Bölümü ile ekrana geldi. Halka 2. bölümde; İskender ile ilhan arasındaki gerginlik dengeleri değiştiriyor. İskender Cihangir'I yanına çekmek istiyor. Cihangir aklını kullanarak İskender'e dersini veriyor. Bu işte de Kaan'o kullanıyor. Haberimizden Halka 2.son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

HALKA 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

İlhan, İskender'in tehdidinden sonra çok tedirgin. Cihangir ile ilgili endişeleri var. Kaan ile Cihangir birlikte. Cihangir Adem arayarak adamları toplamasını ve depoya gelmesini istiyor. Ancak İlhan, Cihangir'i ikna etmesini istiyor. Adem, Cihangir'e gidip onunla konuşuyor. Cihangir babasına güvenmiyor.

HÜMEYRA'NIN ENDİŞELERİ

Hümeyra, Kaan'la görüşüyor. Eşinin bile bile öldürüldüğünü söylüyor. Cihangir'le ilgili olanları sorguluyor. Kaan detay vermek istemiyor. Sadece annesine İskender ile İlhan arasında çatışma olduğunu söylüyor. Ama Hümeyra ikna olmuyor. Her detayı öğrenmek istiyor. Oğlu ile ilgili korkuları var ama Kaan ‘herkesi yeneceğiz' diyerek annesine güç veriyor.

Bahar, Emniyet Müdürü'ne bilgi aktarmaya devam ediyor ve fotoğrafları onunla da paylaşıyor. Ayrıca Cemal'i rahat bırakmasını istiyor. Ve Kaan'ın ayrı eve çıkmasına da ‘tamam' diyor.

HALKA SON BÖLÜM İZLE

CİHANGİR, İSKENDER'DEN ÖZÜR DİLİYOR

Cihangir, Kaan'a para veriyor ve işe sadakat göstermesini istiyor. Müjde babası ile konuşuyor ve ondan azar yiyor. İskender kızının sokak ağzıyla konuşmasından hoşlanmıyor. O sırada Cihangir arayıp özür diliyor. Ayrıca yanına gidip telafi etmek istediğini anlatıyor. İskender, Cihangir'i konuşmaya davet ediyor.

CİHANGİR KAAN'LA EL ELE

Cihangir, Kaan ve Adem takibe başlıyor. İskender'in adamlarının kurye kılığında nasıl kara para akladıklarını detayları ile anlatıyor. Cihangir eskiden bu işi kendilerinin yaptığını söylüyor. Ayrıca kurulan bu tezgahı patlatacaklarını söylüyor. Bu görevi de Kaan'a veriyor. Adem de bu duruma bozuluyor.

CİHANGİR'İN PLANI DEVREDE

İskender ile Cihangir buluşuyor. Cihangir o gün yaşananları anlatıyor. Ayrıca Cihangir ölenlerin aileleri için yanında para getiriyor. O sırada İlhan da Bekir'in yanına gidip İskender'i şikayet ediyor. Bekir durumdan malumatı olmadığını söylüyor. Cihangir Adem'le beraber yemek yerken Kaan içeri giriyor. Elinde paralarla yukarı çıkıyor. Oradaki adamları etkisiz hale getirip tüm parayı alıyor. Cihangir de o sırada İlhan'ın süresinin dolduğunu söyleyip Cihangir'e iş teklif ediyor.