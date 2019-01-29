Halka 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Geçmiş’ten gelen adam! (Halka 3.son bölüm izle)

Halka 3. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kaan ve Cihangir nezarete girince olayların seyri bir anda değişiyor. Cemal, Bahar'ı suçluyor. Altan'ın Kaan'ın daha önce ifadesini alan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca babasına büyük gol atan Kaan Müjde'nin yakın markajına giriyor. Peki Halka son bölümde başka neler yaşandı? Halka 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Halka TRT1'de bu akşam 3. bölümü ile ekrana geldi. Halka son bölümde; İlhan gözden düşmeye devam ediyor. Cemil, Cihangir ve Kaan’ın sıkıştırdığı garsonun peşine düşüyor. Kaan’ın daha önce nasıl cezaevine girdiği de gösteriliyor. Kaan’ın üzerine yıkılan cinayete kurban giden adam İlhan’ın adamlarından ve hala yaşıyor. Peki Halka 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Halka 3. son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

HALKA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Halka 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

HALKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HALKA 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kaan gözaltına alınıyor. Cihangir de yanında.Cemal bu haberi duyunca deliye dönüyor. Bahar’ı bu durumdan sorumlu tutuyor ve işini düzgün yapamadığını söylüyor. Cihangir Kaan’dan avukat gelmeden ifade vermemesini istiyor.

KAAN: BANA İLK KEZ TUZAK KURULMUYOR

Cihangir dışarı çıkarılıyor. Cemal ve Bahar emniyetin önünde Cihangir’in çıktığını görüyor. Bahar garsonlardan biri ile olay çıktığını ve olayın önemsiz olduğunu söylüyor. Cemal ise Cihangir ve Kaan’ın elinde silah varsa önemli bir durum olabileceğini söylüyor. Cemal ve Bahar, Kaan’la konuşmak için içeri giriyor. Kaan, Bahar’ı görür görmez onu suçlamaya başlıyor. Bahar durumdan bilgisi olmadığını söylüyor. Cemal herkese uygulanan prosedürün Kaan’a da uygulanacağını söylüyor. Kaan kendine tuzak kurulduğunu düşünüyor. Cemal sorunca Kaan panyone neden gittiklerini bilmediğini anlatıyor.

HALKA SON BÖLÜM İZLE

İLHAN’A YENİ GÖREV

İlhan, Bekir’le buluşuyor. Bekir, İlhan’ın o işi halletmesini söylüyor. Ayrıca artık onunla konuşmak istemediğini de söylüyor. İlhan ne söylenirse yapıyor. Eline tutuşturulan dosyada Kaan’ın barda sıkıştırdığı garsonun fotoğrafı var.

CEMAL GARSONUN PEŞİNDE

Cemal, garsonla konuşmak için istihbarat amiri Altan’dan yardım istiyor. Cemal, garsonun takip ettiği dava ile ilgili olduğunu söylüyor. Ancak garsonun ifadesinin alınıp bırakıldığını söylüyor. Cemal, ifadesini okuyor. Üstelik ifadenin altında Altan’ın imzası var. Yani adamın çıkarılmasına o onay veriyor.

KAAN NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Bahar, nezarette Kaan’a güç vermeye çalışıyor. Kaan 2 yıl önce yaşadığı olayı hatırlıyor. Yani üzerine yıkılan cinayet davasını hatırlıyor. Bir adam onunla buluşmak istiyor. Amacı Kaan’a kurulacak kumpasa karşı onu korumak. Ama bu adam öldürülüyor. Katilin peşinden giderken nasıl polislere yakalandığını anımsıyor. Ve Kaan’ı o zaman Altan sorguya alıyor. İfadesi ile de resmen dalga geçiyor.

KAAN MÜJDE’NİN YAKIN MARKAJINDA

Hümeyra oğlu için emniyete geliyor ve Kaan’ı karşılıyor. Müjde takipte anne oğulun fotoğraflarını çekiyor. Cemil ve Bahar da Müjde’yi fark etmeden Kaan ve Hümeyra’yı iziyor. Garson ifadesini geri çektiği için Kaan serbest kalıyor. Cemal tüm detayları öğrenmesi için Bahar’ı görevlendiryor.

CİNAYETE KURBAN GİDEN ADAM YAŞIYOR

Kaan’ın cinayetle suçlandığı adamın fotoğrafı Cihangir de ve hakkında bilgi toplamaya başlıyor. Bu adamın İlhan’ın adamlarından biri olduğu anlatılıyor. Ve bu adam hala yaşıyor. İlhan 2 yıl sonra bu adamla görüşmeye gidiyor.