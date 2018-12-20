Halka dizisi oyuncuları ve konusu: Halka dizisinden iki fragman yayınlandı!

Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazinin kahramanları olan ve bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesini anlatacak olan Halka ilk iki fragmanı heyecan yarattı. Aksiyon dolu dizi Halka’nın oyuncuları kimler? Konusu ne? gibi soruların yanıtlarını arayan diziseverler soluğu Google’da aldı. Peki Halka oyuncuları kimler? İştekonusu ve fragmanı…
HALKA KONUSU
Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazinin kahramanları olan ve bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesini anlatacak olan Halka'nın yakın zamanda ekranlara “merhaba” demesi bekleniyor.
HALKA FRAGMANLARI
HALKA OYUNCULARI
Yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Halka dizisinin tanıtımları ekranlarda dönmeye başladı. Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde de tanınan usta oyuncu Nazan Kesal'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Halka dizisinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, ve Ahmet Mümtaz Taylan paylaşıyor.