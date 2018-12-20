Halka dizisi oyuncuları ve konusu: Halka dizisinden iki fragman yayınlandı!

Halka dizisinin başrolünde son dönemlerin popüler ismi Hande Erçel yer alıyor. Halka dizisi gerek oyuncu kadrosu gerek konusu ile izleyicide merak uyandırdı. İlk iki fragmanı da yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı ise belli değil. İşte Halka oyuncuları, konusu ve fragmanları...

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Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazinin kahramanları olan ve bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesini anlatacak olan Halka ilk iki fragmanı heyecan yarattı. Aksiyon dolu dizi Halka’nın oyuncuları kimler? Konusu ne? gibi soruların yanıtlarını arayan diziseverler soluğu Google’da aldı. Peki Halka oyuncuları kimler? İştekonusu ve fragmanı…

HALKA KONUSU

Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazinin kahramanları olan ve bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesini anlatacak olan Halka'nın yakın zamanda ekranlara “merhaba” demesi bekleniyor.

HALKA FRAGMANLARI

HALKA OYUNCULARI

Yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Halka dizisinin tanıtımları ekranlarda dönmeye başladı. Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde de tanınan usta oyuncu Nazan Kesal'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Halka dizisinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, ve Ahmet Mümtaz Taylan paylaşıyor.