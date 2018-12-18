İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün bu yıl 5.sini düzenlediği "Karadeniz'in Enleri" ödül töreninde arabesk-fantazi dalında yılın kadın sanatçısı seçilen Ebru Yaşar, "Özellikle üniversite öğrencilerinin oylarıyla seçilmek benim için ayrıca bir onur. Halkın terazisi yanlış tartmaz" dedi.

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İstanbul Üniversitesi’nde bulunan Karadenizli öğrencilerin oylarıyla arabesk fantezi dalında yılın kadın sanatçısı seçilen Ebru Yaşar, “Bu ödülü almamda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle üniversite öğrencilerinin oylarıyla seçilmek benim için ayrıca bir onur. Halkın terazisi yanlış tartmaz. Müziğe başladığım günden bu güne desteğini her zaman hissettiğim yüce Türk milletine ve İstanbul Üniversitesi gençlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek duygularını aktardı. “Ben Ne Yangınlar Gördüm” şarkısını Karadenizlilere armağan eden Yaşar, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Yaşar, gece boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve fotoğraf isteklerini kırmadı.

Öte yandan ödül töreninde yan yana oturan Ebru Yaşar ve Gülben Ergen’in verilen kısa aralarda hasret gidermesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan 2018'de birçok konser veren Ebru Yaşar, önceki akşam da TÜRSAD (Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği) gecesinde sahnedeydi.

Antalya Elit Lara Otel'de konser veren Ebru Yaşar, sahnede ağırladığı minik bir hayranıyla şarkı söyledi. Yaşar, “Büyünce ne olacaksın” sorusuna minik hayranının verdiği “İnsan olacağım” yanıtıyla duygu dolu anlar yaşadı. “Seni yetiştiren anne ve babayı gözlerinden öperim” dedikten sonra hayranını öpen Ebru Yaşar, gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.