Halle Berry dövmesini çıplak bir şekilde tanıttı

Oyuncu Halle Berry sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yeni dövmesini gösterdi hem de etkileyici fiziğini muhafaza ettiğini eşe dosta açıklamış oldu.

Geride bıraktığımız pazartesi günü, oyuncu Halle Berry Instagram’da yayınladığı bir fotoğrafla omurgasının üzerinde yaptırdığı yeni sırt dövmesini gösterdi. Üzerinde ışıl ışıl parlayan payetli bir etek dışında bir şey olmayan 52 yaşındaki oyuncu Berry, bir yandan mutfakta yumurta kırarken bir yandan da yeni sırt dövmesini gösterdi.

‘Deniz kızı olmadığımı kim söyledi’ notuyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum alan film yıldızı Halle Berry böylelikle yeni dövmesini de görücüye çıkarmış oldu.