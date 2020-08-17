Halle Berry’den 54. yaş pozu!
ABD’li ünlü oyuncu Halle Berry, ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı pozlarla gençlere adeta taş çıkartıyor.
Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren Oscar ödüllü oyuncu, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
Kaykay üzerinde bir fotoğrafını paylaşan Berry, “54… Hayat daha da güzelleşiyor” notunu düştü.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Berry’nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Pek çok hayranı Berry için ‘ilham verici’ yorumunda bulundu.
Berry, 2001’de rol aldığı Monster’s Ball filmiyle Oscar kazanmıştı.