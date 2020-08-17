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Halle Berry’den 54. yaş pozu!
Halle Berry’den 54. yaş pozu!
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Halle Berry, 54. yaşını kaykay üzerinde verdiği pozla kutladı. Berry fotoğrafa, "Hayat daha da güzelleşiyor" notunu düştü.
Sozcu.com.tr
Magazin 17 Ağustos 2020 - 12:02

ABD’li ünlü oyuncu Halle Berry, ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı pozlarla gençlere adeta taş çıkartıyor.

Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren Oscar ödüllü oyuncu, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Kaykay üzerinde bir fotoğrafını paylaşan Berry, “54… Hayat daha da güzelleşiyor” notunu düştü.

Halle Berry.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Berry’nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Pek çok hayranı Berry için ‘ilham verici’ yorumunda bulundu.

Berry, 2001’de rol aldığı Monster’s Ball filmiyle Oscar kazanmıştı.

Son güncelleme: 12:05 - 17.08.2020
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