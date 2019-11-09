Halle Berry’nin etkileyici karın kasları

Yer aldığı yüksek bütçeli filmlerle kendisinden söz ettiren Halle Berry, fiziğiyle zamana meydan okuyan isimler arasında… 53 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle beğeni toplarken ilerleyen yaşına rağmen korumayı başardığı fiziğiyle de övgü dolu yorumlar alıyor.

Berry, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla etkileyici karın kaslarını gözler önüne serdi. Adeta bir vücut geliştirici kadar etkileyici karın kaslarına sahip olan Halle Berry, hesabından paylaştığı bu görüntüye; “Bir hedef belirlemekten ve ona ulaşmaktan daha fazla insanı mutlu eden bir his yoktur. Sonunda hedefime ulaştım ve bu kendimi inanılmaz hissettiriyor” notunu düştü.