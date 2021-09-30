Halsey oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçen temmuz ayında kucağına alan ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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İki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz’da kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Ender Ridley adını verdi. Annelik sevinci yaşayan Amerikalı yıldız, dün 29. yaşına girdi.

Halsey, bebeğinin yüzünü de ilk kez doğum gününde gösterdi. Ünlü şarkıcı, Ender Ridley’in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Halsey, gönderisine, “En güzel doğum günü hediyesi…” notunu düştü.

“TOMBALAK BEBE”

Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, geçen haftalarda sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının, “Evet… İşte böyle bir şeye benziyor” diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, “That tombiş life” (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı. Halsey de, Alev Aydın’a “Tombalak bebe” yazarak yanıt vermişti.

Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.

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