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Halsey’den Türkçe paylaşım
Halsey’den Türkçe paylaşım
Geçen aylarda "Türkçe öğreniyorum, baklava yapıyorum" diye açıklama yapan ABD'li şarkıcı Halsey bu kez Türkçe bir paylaşımda bulundu.
Magazin 10 Ekim 2020 - 08:27

“Türkçe öğreniyorum, baklava yapıyorum” açıklamasının ardından Gaziantepli baklavacıların Türkiye’ye davet ettiği Halsey, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

“HERKES SAKİN OLSUN”

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, “Herkes sakin olsun” lütfen diye bir mesaj paylaştı. Halsey, Twitter’da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Ardından da Instagram sayfasının ‘hikayeler’ bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.

26 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımları hayranları tarafından Türkiye’de olduğu izlenimini uyandırdı.

Halsey daha önce ise yaptırdığı DNA testiyle yüzde 11 Türk olduğunu açıklamıştı.

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Son güncelleme: 08:28 - 10.10.2020
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