Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer nereli ve kaç yaşında? İşte filmleri…

Haluk Bilginer’in merak edilen hayat hikayesi şu şekilde; Asıl adı Nihat Haluk Bilginer olan ünlü oyuncu 5 Haziran 1954 doğumlu. Rol aldığı oyunlar ve filmlerle birçok ödülün sahibi olan oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu’nun kurucuları arasında yer almış ve 1996’da Oyun Atölyesi’nin kurmuştur.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 günü İzmir’de doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım’dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji’nde eğitim gördüi Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan’ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi’nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır’ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul’a geldi . Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu’nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992’de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood’da “Indiana Jones” dizisinde, Türkiye’de de Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” filminde rol aldı. Bilginer, 1996’da Tomris Giritlioğlu’nun 80. Adım filminde, ardından “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Usta Beni Öldürsene”, ve “Masumiyet” gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993’te Türkiye’nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına’yı sundu.

Halulk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması’nı kiralayıp inşaata başladı; 1996’da çıkan yangından sonra 1999’da Moda’da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi’ni kurdular. Çift, 2004 yılında boşandı.

2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer’in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

HALUK BİLGİNER’İN GÖREV ALDIĞI YAPIMLAR

1986 Half Moon Street

1987 Ishtar

1987 Lionheart

1990 Ölür Ayak

1991 Kara Sevdalı Bulut

1991 Memories of Midnight

1992 İki Kadın

1995 Oyuncak Hikayesi

1996 İstanbul Kanatlarımın Altınd

1996 80. Adım

1997 Nihavend Mucize

1997 Masumiyet

1997 Usta Beni Öldürsene

1999 Oyuncak Hikayesi 2

1999 Harem Suare

1999 Güle Güle

2000 Fasulye

2001 Filler ve Çimen

2001 Buffalo Soldiers

2003 Hititler

2003 Neredesin Firuze

2005 Hırsız Var!

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika

2007 Polis

2008 Devrim Arabaları

2008 Güneşin Oğlu

2009 The International

2009 Suluboya

2009 7 Kocalı

2010 Oyuncak Hikayesi 3

2010 New York’ta Beş Minare

2011 W.E.

2012 The Reluctant Fundamentalist

2012 Çanakkale Çocukları

2013 Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

2014 Rosewater

2014 Kış Uykusu

2016 Kırık Kalpler Bankası

2016 Ben-Hur

2017 Cingöz Recai

2017 Eski Kocam(ız)

2018 Halloween (2018)