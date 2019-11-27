Haluk Bilginer yurda döndü, havalimanında soruları yanıtladı

Aldığı Emmy Ödülü ile ülke olarak göğsümüzü kabartan oyuncu Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü. Bilginer havalimanında kendisini karşılayan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başrolünde yer aldığı Şahsiyet adlı diziyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer’in bu başarısı büyük ses getirirken, sosyal medya ünlü oyuncuyla ilgili paylaşımlarla dolup taştı. Aldığı ödül sonrasında yurda dönen Haluk Bilginer, ayağının tozuyla kendisini karşılayan muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bilginer havalimanında kendisini görüp tebrik eden sevenlerinin fotoğraf isteklerini de kırmadı. İşte Haluk Bilginer’e sorulan sorular ve usta ismin yanıtları:

Emmy Ödülü sonrası neler hissediyorsunuz?

Beni sevindiren şey ödülün Türkiye için bir gurur vesilesi olması oldu. Açıkçası bu durum beni ödülden daha çok mutlu etti. Yüzlerce ülke arasında aday gösterilmiş olmak önemliydi. Çok mutluyum teşekkür ederim.

Amerika’da birçok projede yer almış bir isimsiniz… Yurtdışındaki sinemayla Türkiye’deki sinema arasındaki fark nedir?

Mars’la Dünya arasındaki fark gibi…

Yurtdışında bir Türk oyuncu olarak size yaklaşımlar, tepkiler nasıl oldu?

İnsanlar orada yaptıkları işlere göre, liyakatlarına göre değerlendiriliyor. Rengine, diline göre değil!

Dizilerin internet üzerinden yayınlanması ve internetin daha ön plana çıkması hakkında neler dersiniz?

Televizyonun geleceğini internette görüyorum.

Türkiye’deki projelerin kalitesi hakkında ne söylersiniz?

Türkiye’de de çok güzel işler yapılıyor, işin kalitesi kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir dizi ya da film 20 yıl sonra izleniyorsa o çok başarılı bir iştir. Bir yıl sonra unutuluyorsa değil… (Fotoğraflar DHA)