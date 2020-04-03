Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Haluk Levent 10 sene sonra sakallarını kesti
Haluk Levent 10 sene sonra sakallarını kesti
Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, daha hijyenik olmak için 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını tıraş etmek zorunda kaldı.
Magazin 3 Nisan 2020 - 11:42

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişen şarkıcı Haluk Levent, 10 yıl sonra sakallarını kestirdi.

“GECE BAKMAYA KORKARSINIZ”

Yeni imajını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşan Levent, “10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız” dedi. Öpücük atarak poz veren Levent’e kısa sürede takipçileri tarafından yüzlerce yorum geldi
HALUK LEVENT’TEN ERGEN YORUMU

Haluk Levent, bir takipçisinin, “Abi sakalsız haline alışırız da bu öpücük ne ergenler gibi” yorumuna ise şu yanıtı verdi, “E işte ergen oldum ya. Ondan o öpücük”

.

İLGİLİ HABERHaluk Levent yine müjdeyi verdi: AHBAP'tan 10 bin aileye daha destek