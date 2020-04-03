Haluk Levent 10 sene sonra sakallarını kesti
Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişen şarkıcı Haluk Levent, 10 yıl sonra sakallarını kestirdi.
“GECE BAKMAYA KORKARSINIZ”
Yeni imajını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşan Levent, “10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız” dedi. Öpücük atarak poz veren Levent’e kısa sürede takipçileri tarafından yüzlerce yorum geldi
HALUK LEVENT’TEN ERGEN YORUMU
Haluk Levent, bir takipçisinin, “Abi sakalsız haline alışırız da bu öpücük ne ergenler gibi” yorumuna ise şu yanıtı verdi, “E işte ergen oldum ya. Ondan o öpücük”
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