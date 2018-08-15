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Haluk Levent, ABD krizine yönelik açıklama yaptı: “Ben dolarla sümkürenlerden değilim”
Haluk Levent, ABD krizine yönelik açıklama yaptı: “Ben dolarla sümkürenlerden değilim”
Şarkıcı Haluk Levent, rahip Brunson üzerinden devam eden krizle gündeme gelen boykot çağrılarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Şarkıcı kendisini eleştirenlere, "Vatanın için iPhone telefonu kullanma’ diyor bazıları. Ben dolarla sümkürenlerden değilim. Yıllardır şarkılarımda vardır anti Amerikancılığım" diye karşılık verdi.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 17:08

Haluk Levent açıklamasında İncirlik'in kapatılıp NATO'dan çıkılmasını sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. Levent, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada anti Amerikancılığının yıllardır şarkılarında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bana ‘Vatanın için iPhone telefonu kullanma' diyor bazı twitler. Yakında döviz kuru da bana bağlanır. Ben dolarla sümkürenlerden değilim. Yıllardır şarkılarımda vardır anti Amerikancılığım. Haydi İncirlik’i kapatalım NATO'dan çıkalım. Sonuna kadar varım. Tavır böyle olmalı…”

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