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Haluk Levent: Anneme layık bir evlat olamadım
Haluk Levent: Anneme layık bir evlat olamadım
Şarkıcı Haluk Levent, yakın zaman önce kaybettiği annesi hakkında yaşadığı pişmanlığı katıldığı bir programda dile getirdi.
Magazin 2 Aralık 2019 - 08:06

Uzun zamandır yaptığı iyilikler ve yardımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Haluk Levent, bir Youtube programına konuk oldu. Sorulara samimi cevaplar veren Levent, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

“YAPTIĞIM HAREKETLERİ DOĞRU BULMUYORUM”

Ünlü şarkıcı, yakın zaman önce kaybettiği annesiyle ilgili pişmanlığını şu sözlerle belirtti: “Sevgili annem okumam için çok uğraştı, sabahlara kadar manavda karpuz sattı, o dönemlerde ona layık bir evlat olamadım. Onun o emeğini düşündükçe, zamanında yaptığım hareketleri doğru bulmuyorum. Ona çok şey borçluyum. Bir seferinde beni alnımdan öpüp ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum' demesi içimi rahatlattı”

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