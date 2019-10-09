Haluk Levent babasından şiddet gören Tuğba A.’ya ulaştı

GENÇ KIZIN DARP EDİLME ANI KAMERADA

Genç kız, darp edildiği anlara dair görüntüleri de polis ekiplerine teslim etti. Polisin incelediği görüntülerde, baba Muzaffer A.’nın genç kızın üzerine çıkarak dakikalarca darp ettiği görülüyor. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde babanın kızının boğazını sıkarak, “Kendini bana öldürtme” diyerek tehdit etmesi de dikkat çekiyor. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, genç kızın babası Muzaffer A.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba sorguya alınırken, genç kız ise doktora götürüldü.

HALUK LEVENT GENÇ KIZA ULAŞTI

AHBAP adlı derneği üzerinden Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan Haluk Levent, dernek üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde babasından şiddet gören Tuğba A.’ya da ulaştı. Levent bu konuyla ilgili olarak şu tweetleri attı:

“Kızımıza ulaştık… Maalesef baba tarafından Tuğba'ya daha kötü davranışlar söz konusu… Sevgili Avukat Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık ve geçinme-barınma sorunlarını çözeceğiz. Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin! Yine beni ‘kahraman’ ilan etmişsiniz. Tuğba kızımız konusunda pek bir şey yapmadım. Sadece aracı oldum. İki arkadaşım bundan sonra onların yaşamlarını kolaylaştırıp ellerinden geleni yapacaklar. Ayrıca Baba'nın ağır ceza alması için uğraşacağız. Asıl kahraman bu hayırseverler. Tuğba kızımız için “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nerede? “ twitleri görüyorum. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Biz Tuğba kızımızla görüştüğümüz esnada onlar da her türlü destek vereceklerini iletmişler. Bilginize…”