Haluk Levent, Berfin Özek’in dava sonucunu yorumladı

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılan Berfin Özek'in davasını yakından takip eden AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla verilen cezanın yetersizliği üzerine uyarılarda bulundu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek’e (20) asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, “Çektiğim acıların karşılığı bu değil” dedi. Mahkemenin verdiği cezadan memnun kalmadığını net bir şekilde ifade eden Berfin’e bir destek de dava sürecini yakından takip eden şarkıcı Haluk Levent’ten geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kurduğu dernek üzerinden Türkiye’nin hemen her yerindeki yardıma muhtaç insanlara ulaşan Haluk Levent, yüzüne kezzap atılan Berfin’in davasını yakından takip etmiş ve eski erkek arkadaşının yaptığı bu saldırının izlerini ömür boyu taşıyacak olan genç kıza destek olmaya çalışmıştı. Levent, davanın sonuçlanmasının ardından verilen ceza hakkında Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Az önce mahkeme sonuçlandı. Sanık 12 yıl ceza aldı. Bence caydırıcı değil hiç değil! Halık arasında ‘yüzüne kezzap atarım’ cümlesi ‘hayatını bitiririm’ anlamıyla eşdeğerdir. Yani hukukta ağır yaralama görünen şey reelde cinayete teşebbüstür. Berfin’e yapılan da budur!”