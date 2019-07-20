Haluk Levent, Çanakkale’deki ağaç katliamına tepki gösterdi

Yaptığı yardım faaliyetleriyle 7’den 70’e herkesin takdirini toplayan sanatçı Haluk Levent, Çanakkale’deki ağaç kesimine sessiz kalmadı. Levent, bu duruma sessiz kalınmasının milliyetçilikle bağdaşmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

HALUK LEVENT TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü sanatçı, sosyal medya sayfasından şu paylaşımı yaptı; “Kanadalı şirket Çanakkale Kirazlı’da 200 bin ağaç kesiyor 200 bin. Şaka gibi. Milliyetçilik sadece bayrak profili ile olmuyor! Milliyetçilik kavramı ülkece genişletilmeli. İçine ağaç, toprak,bilim,tarım serpilmeli! Çocuklar bu kavramlarla büyütülmeli. Vatan o zaman vatandır!”

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok STK harekete geçerken, CHP’li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.