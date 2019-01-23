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Haluk Levent çok kızdı!
Haluk Levent çok kızdı!
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanlarını kadınlardan oluşturan Haluk Levent, kendisini sosyal medyada 'Haluk'un haremi' diye ti'ye alan sahte hesaplarla ilgili açıklama yaptı. Levent, bu konuda mizah yapanlara, "leşsiniz pisliksiniz, lağımsınız!" dedi.
Magazin 23 Ocak 2019 - 14:20

Haluk Levent, AHBAP il başkankanlarının kadınlardan oluşmasına mizah anlayışı adı altında çirkin ithamlarda bulunan sahte hesaplara savaş açtı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, çok ağır konuştu.

İŞTE HALUK LEVENT’İN AÇIKLAMASI:

“Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanları kızlarımızdan oluşmuştu. Bu durumu “Haluk’un haremi” diye ti’ye alan bazı trol hesaplar, “Haluk’un başkanları hep kız, Haluk erkeklere cevap vermez” mantığıyla mizah yapıyorlar. Leş’siniz! Pisliksiniz! Lağım’sınız!” ifadelerini kullandı.
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