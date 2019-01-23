Haluk Levent çok kızdı!

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanlarını kadınlardan oluşturan Haluk Levent, kendisini sosyal medyada 'Haluk'un haremi' diye ti'ye alan sahte hesaplarla ilgili açıklama yaptı. Levent, bu konuda mizah yapanlara, "leşsiniz pisliksiniz, lağımsınız!" dedi.