Haluk Levent corona virüsü kapmaktan korkuyor

Kurduğu AHBAP Platformu ile herkese ulaşarak yardımlar yapan Türk Rock Müziği’nin başarılı temsilcisi Haluk Levent, Jülide Ateş’in programına katıldı. Ateş’in sorularını yanıtlayan Levent, corona virüsü kapmaktan korkutuğunu açıkladı. “Corona’ya kapılmak istemiyorum. Korkuyorum. Etrafımdan bir çocuğa bulaştırırsam, o çocuğun anneannesi varsa, kendi kızım da dahil, eğer o rahatsızlık sonucu o anneanneye bir şey olursa diye korkuyorsun” diyen Levent, corona virüsü ile mücade kapsamında yardımları nasıl ulaştırdığını da anlattı.



Ünlü isim “Corona zamanında yıllarca yokluk çekenlerden çok, yeni yokluk çekenlerin daha çok zorluk çektiğini gördüm, inandım. Benim tuttuğum istatistik böyle. Online, artık telefonla görüşmeye başladık, çünkü en yokluk çeken ailede bile bir görüntülü telefon var. Görüntülü görüşmeye, sormaya, muhtarlıklara, valiliklere ulaşıyoruz, yardımlarımız böyle devam ediyor.” dedi.



Geçmişte 40-45 yardım talebi aldığını şimdi ise 1000’in üzerinde talep geldiğini söyleyen Levent “Corona günlerinden önce yokluk çekenler antrenmanlıydılar, akrabasından tanıdığından kaymakamlıktan bir şekilde geçiniyorlardı. Corona günleri işe gidip gelenleri ve işsiz kalanları çok vurdu. Çünkü onlar hazırlıksızdı, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum, evimde ekmek yok diyenlerden mesaj aldım” dedi.

DÜNYA HAYVANLARIN VE KADINLARIN CEHENNEMİ

Haluk Levent, çok konuşulacak bir gerçeğe de imza attı. Ateş’in “Dünya hayvanların cehennemi mi?” sorusuna: “Evet. Sadece hayvanların değil, dünyanın yarısı, Ortadoğu’dan itibaren Asya’ya doğru gidildiğinde kadınların cehennemi! Kadınlar şu günlere kadar cehennem azabı yaşadılar. Kaybedildiler. Toplumsal baskı yaşadılar. Dünyanın yarısı kadınların, yarısı hayvanların cehennemi. Hastalıkların bir bölümü hayvanların doğal alanlarını katlettiğimiz için oluyor” cevabını verdi.