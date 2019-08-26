Haluk Levent, Emine Bulut’un kızı ile görüştü

Eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut cinayetine tepkiler devam ederken, ünlü şarkıcı Haluk Levent, bugün Bulut’un kızı ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Haluk Levent Bilge’nin davasının takipçisi olacaklarını belirterek “İlk günden itibaren Aile Politikalar Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ailenin yanında olduk. Az önce Emine Bulut’un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdiler! Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca Bilge'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız” dedi.

Sanatçı Haluk Levent'in Genel Başkanı olduğu Ahbap Derneği resmi Twitter hesabın da Bilge ile gerçekleştirilen görüşmeye dair paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Haluk Levent Emine Bulut'un kızıyla görüntülü konuştu. Yakında bir araya geleceğiz ve yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Emine Bulut'un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdi. Davanın yakın takipçisi olacağız.” O günden sonra ilk kez görüntülenen Bulut’un kızının tebessüm eden hali, Twitter kullanıcılarının da yüzünü güldürdü.