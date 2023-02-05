Haluk Levent grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti

Kartonsan'da greve giden işçileri ziyaret eden Haluk Levent, "Kartonsan işçileri anayasal haklarını kullanarak grev kararı almış. Bizlere de baklava getirmek düşer" dedi.

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Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması sonrasında Kartonsan’da çalışan 170 işçi, 22 Aralık 2022’de greve çıktı.

Kartonsan’da haklarını almak için greve giden işçiler, “Kartonsan işçilerinden işçi ve emek dostu Haluk Levent’e çağrı: ‘Kartonsana Gel!’ Halkın sanatçısı Haluk Levent işçilerin bu istediğini kırmayacaktır biliyoruz” sözleriyle Umut-Sen Kocaeli’nin Twitter hesabından Haluk Levent’i grevi ziyarete davet etmişti.

KarFest için Kocaeli’de olan Haluk Levent de işçilerin çağrısına sosyal medya hesabından “İşçiler çağırırsa gideceksin! Her zamanki gibi baklava alıp geleceğim” sözleri ile cevap verdi.

Ardından işçileri ziyaret eden Levent, baklava da götürdü.