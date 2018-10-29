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Haluk Levent, hayranını babasından izin alarak konserine götürdü
Haluk Levent, hayranını babasından izin alarak konserine götürdü
Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri'de konser verdi. Konser öncesi sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşan Levent'e bir hayranının ailesinin konsere  gitmesine izin vermediğini söylemesi üzerine hayranının evine giderek ailesinden izin alıp konserine götürdü.
Magazin 29 Ekim 2018 - 10:04

Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Park’ta vatandaşlar, Haluk Levent ile unutulmaz bir akşam yaşadı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Haluk Levent, zaman zaman hayranları ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak görüşmeye devam ediyor. Esra Çakır isimli bir hayranı Haluk Levent’e sosyal medyadan, “Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum” yazdı. Bunun üzerine Levent, “Babana, annene söyle gelip izin alayım” yanıtını verdi. Kayseri’ye geldiğinde, ailenin evine giden Levent evden fotoğraf paylaşarak, “Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti” dedi. Hayranını da alarak  konser vereceği Yaşam Park’a giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı ve sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
halukleventresimid_6509402(DHA)

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