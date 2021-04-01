Haluk Levent, işsiz kalan müzik emekçileri için reklam filminde oynadı

Birlik Sendikası, sanatçı Haluk Levent’in salgın nedeniyle işsiz kalan müzik emekçilerine destek vermek için bir reklam filminde yer aldığını ve ilk etapta 51 müzik emekçisinin hesabına 3’er bin TL yattığını bildirdi.

Konuya ilişkin Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi’nde yapılan açıklamada, “Salgın koşullarının müzik sektöründe yol açtığı yıkımın bir nebze hafifletilmesi için ihtiyaç sahibi Birlik Sendikası üyesi müzik emekçilerine yönelik, müzisyen Haluk Levent ile bir dayanışma ve yardımlaşma projesi hayata geçirilmiş, bugün itibarıyla Haluk Levent’in reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi 51 müzik emekçisine 3’er bin TL şeklinde ulaştırılmıştır” denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Bilindiği gibi sendikamız 25 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı bir deklarasyonla müzik sektöründe çalışan tüm emekçileri örgütlenmeye ve hakları için beraberce mücadele etmeye çağırmıştı. Geçen süre zarfında müzik sektörü içinde farklı iş tanımları altında çalışan pek çok emekçi sendikamıza üye oldu ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Sendikamızın müzik emekçisi üyeleriyle yapmış olduğu toplantılarda sektördeki mevcut sorunlar masaya yatırılmış ve bu sorunlara yönelik olarak verilecek mücadele için atılacak adımlar hızla planlanmaya başlanmıştır.”

“Daha önce yaptığımız açıklamalarda da dile getirdiğimiz kayıt dışı çalıştırılma ve ücret ödemelerinde yaşanan sorunlara karşı sözleşmeli ve sigortalı çalışma koşullarının sağlanması için sendikamız avukatlarıyla birlikte çalışmalara başladık. Gerek salgın koşullarında gerekse sonrasında dayanışma ve örgütlü bir şekilde hareket ederek hiçbir üyemizi yalnız bırakmayacağız.”

“Salgın koşullarının müzik sektöründe yol açtığı yıkımın bir nebze hafifletilmesi için ihtiyaç sahibi Birlik Sendikası üyesi müzik emekçilerine yönelik, müzisyen Haluk Levent ile bir dayanışma ve yardımlaşma projesi hayata geçirilmiş; bugün itibariyle Haluk Levent'in reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi 51 müzik emekçisine 3’er bin TL şeklinde ulaştırılmıştır.”

“Haluk Levent'le sendikamız arasında gerçekleşen bu işbirliği ve dayanışma devam edecek; önümüzdeki dönem yeni dayanışmalar hayata geçirilecektir. Haluk Levent'e, sendikamızla gösterdiği dayanışma ve müzik emekçilerinin sendikalaşmasına verdiği destekten ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Reklam filminde eğlenceli bir çekim gerçekleştirdiğini söyleyen Haluk Levent ise “Birlik Sendikası ile yakında yine işbirliği yapacağız ve birçok müzik emekçisine destek olacağız” diye konuştu.

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