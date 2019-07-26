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Haluk Levent, kediyi köpeğe parçalatan çocuklara sahip çıkacak
Haluk Levent, kediyi köpeğe parçalatan çocuklara sahip çıkacak
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atan çocuklara sahip çıkacaklarını duyurdu.
Magazin 26 Temmuz 2019 - 10:22

Adana’da bir çocuk, kuyruğundan tuttuğu ‘Çıtır’ isimli hamile kediyi arkadaşının Pitbull cinsi köpeğinin ağzına atarak ölmesine neden oldu. Şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından paylaşım yaparak çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, “Önce mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğiz. Sonra bu çocukları topluma kazandırmak için aileleri ile görüşeceğiz elimizden ne gerekirse yapacağız. Bu şekilde bırakıldığında tüm canlılar için tehlike oluşturacaklar” dedi.

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Son güncelleme: 10:49 - 26.07.2019
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