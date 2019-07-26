Haluk Levent, kediyi köpeğe parçalatan çocuklara sahip çıkacak

Adana’da bir çocuk, kuyruğundan tuttuğu ‘Çıtır’ isimli hamile kediyi arkadaşının Pitbull cinsi köpeğinin ağzına atarak ölmesine neden oldu. Şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından paylaşım yaparak çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, “Önce mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğiz. Sonra bu çocukları topluma kazandırmak için aileleri ile görüşeceğiz elimizden ne gerekirse yapacağız. Bu şekilde bırakıldığında tüm canlılar için tehlike oluşturacaklar” dedi.

