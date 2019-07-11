Haluk Levent lösemi hastası olan Ebru Çelen ile düet yaptı

Haluk Levent lösemi hastası olan Ebru Çelen ile düet yaptı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği lösemi hastası Ebru Çelen ile düet yaptı.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'da vereceği konser öncesi Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Ebru Çelen ve kızı ile aynı odada kızıyla aynı hastalıkla mücadele veren Yılmaz Çelen'i ziyaret etti. Baba kıza geçmiş olsun dileklerini ileten Levent, Ebru Çelen ile düet yaptı. Hastane odasında gitar çalarak ‘Elfida' isimli şarkıyı seslendiren ikilinin düeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(İHA)