Haluk Levent müzisyenler için dayanışma başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘kademeli normalleşme’ sonrası birçok müzisyen sosyal medyadan isyan etti. Eğlence mekanlarının açılmamasına, konserle ilgili bir kararın bulunmamasına tepki gösteren sanatçılar, bu kararın ‘ideolojik’ olduğunu savundu.

Uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olmasına rağmen hükümet tarafından herhangi bir yardım yapılmaması üzerine sanatçı Haluk Levent bir dayanışma başlattı.

Sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kalıcı çözüm için heyet oluşturup Ankara’ya gideceğini belirtti.

Levent’in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL'ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara'ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız. Sevgili Müzisyenler! Sevgili sahne emekçileri! Rodi, sesçi, ışıkçı kardeşlerim. 400 TL'ye kadar olan faturalarınız için aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz.

“TÜM SAHNE EMEKÇİLERİ İÇİN ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ”

“Çözüm için, konserlerimiz için Ankara'ya gitmek istediğimizi belirtmiştik. Birçok sanatçı dostumuz aradı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 5 kişilik ekip oluşturduk. Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga ile birlikte tüm sahne emekçileri için çözüm arayacağız.”

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