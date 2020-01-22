Haluk Levent Neslican Tay’ı unutmadı
Neslican Tay, kansere karşı verdiği mücadele ve güçlü duruşuyla insanların kalbine taht kurmuştu. 4 ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tay’ı, Haluk Levent “Dünya Sarılma Günü”nde de unutmadı.
21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde Neslican Tay ile sarıldığı fotoğraftı Twitter hesabından paylaşan Levent, görenlere duygusal anlar yaşattı.
Ünlü sanatçı paylaşımına, “Bugün Dünya Sarılma Günü… Öyle dediler… Alın size sarılma! Canım Neslican’ım…” notunu düştü.
Bu duygusal paylaşıma takipçileri de Haluk Levent’in kendilerine sarıldıkları fotoğraflarla yanıt verdi.