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Haluk Levent Neslican Tay’ı unutmadı
Haluk Levent Neslican Tay’ı unutmadı
Ünlü sanatçı Haluk Levent, kansere karşı mücadeleyle adını duyuran ve 4 ay önce hayatını kaybeden Neslican Tay'ı "Dünya Sarılma Günü"nde unutmadı.
Magazin 22 Ocak 2020 - 12:28

Neslican Tay, kansere karşı verdiği mücadele ve güçlü duruşuyla insanların kalbine taht kurmuştu. 4 ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tay’ı, Haluk Levent “Dünya Sarılma Günü”nde de unutmadı.

21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde Neslican Tay ile sarıldığı fotoğraftı Twitter hesabından paylaşan Levent, görenlere duygusal anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı paylaşımına, “Bugün Dünya Sarılma Günü… Öyle dediler… Alın size sarılma! Canım Neslican’ım…” notunu düştü.

Bu duygusal paylaşıma takipçileri de Haluk Levent’in kendilerine sarıldıkları fotoğraflarla yanıt verdi.

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