Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Manavgat’ta konser verdi

Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus Kızılordu Korosu ile konser verdi. 2 saat sahnede kalan Levent "Manavgat, 2 ay öncesine kadar bir cehennem ateşinde kavruluyordu ve bizler ağlıyorduk. Şu anda Manavgat'ın yaralarını sarmak için geldik" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manavgat Belediyesi’nin desteğiyle Rus Kızılordu Korosu ile sanatçı Haluk Levent, Manavgat Atatürk Stadı’nda konser verdi. Koro, Rus marş ve şarkılarını seslendirdi, dans grupları da gösteri yaptı. Haluk Levent de Çanakkale Türküsü’nden İzmir ile Harbiye Marşı’na birçok eseri, koro ile seslendirdi. Çocukluğunda Rus Kızılordu Korosu ile sahneye çıkmayı hayal ettiğini belirten Levent, bu gururu yaşadığını söyledi. Sahneye çıktığında coşkulu kalabalığı gören Levent, cep telefonu ile selfie de çekti.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, koro şefi ve sanatçılarına çiçek verdi. Sözen, “Türkiye’nin o güzel kalpli, güzel yürekli insanlarının yaralarını dost eliyle sarmaya başladık ve yeniden geleceğe dair umutla yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz” dedi. Konserden elde edilen gelirle afetzedelere yardım yapılacağını belirten Sözen, Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent’e teşekkür etti.

‘ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK’

Konserin ardından gazetecilere konuşan Haluk Levent, Manavgat’ta olduğu için duygulu olduğunu söyledi. Levent, “Manavgat, 2 ay öncesine kadar bir cehennem ateşinde kavruluyordu ve bizler ağlıyorduk. Şu anda Manavgat’ın yaralarını sarmak için geldik. Şarkılar söyledik. Manavgat halkı da buradaydı. Daha duygularımı nasıl ifade edeyim. Çok ayrı bir gece bu” dedi.

Yangında zarar gören insanların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Levent, şunları söyledi:

“Başkanımızla, kaymakamımızla birlikte yerler tespit ettik ve AHBAP’lar olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz zaten yaptığımız çalışmaları da sosyal medya hesaplarından ilettik. Yangınlar için gönderilen parayı bütün afet bölgelerine dağıttık, Manavgat’a yaptığımız gibi. Daha da çalışmalarımız sürecek, sahadayız. Manavgat’ta AHBAP’lar sahada hem belediyeyle hem kaymakamla ortak iş birliği içerisinde çalışıyorlar. Bundan sonra da burada olacağız, bunu söyleyebilirim.”

İstanbul’da 27 Eylül’de başlayan, Ankara, Mersin, Adana ve Konya’nın ardından Manavgat’ta gerçekleştirilen Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu’nun konser turnesi, Antalya, Fethiye ve İzmir’in ardından 11 Ekim’de Bursa’da sona erecek.

DHA



