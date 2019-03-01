Haluk Levent: “Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım”

Haluk Levent: “Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım”

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya sayfasından bir yolculuk anısını takipçileriyle paylaştı. Levent, yaptığı paylaşımda trajikomik bir itirafta bulundu.

Haluk Levent, uçak yolculuğu sırasında başına gelen trajikomik bir anısını takipçileriyle paylaştı. Twitter hesabından anısını paylaşan Levent, yolculuk esnasında yanında oturan kişinin turist olduğunu ve Türkçe bilmediğini düşünerek hostese komik bir şikayette bulunduğunu belirtti.

“YANIMDA AKSİ BİR AMCA OTURUYOR”

Haluk Levent, başına gelen komik anısını şu sözlerle yazıya döktü: Uçakta montumu yerleştirirken yanımdaki adam bana ters baktı. Almanca bir gazete okuyordu ve tipik bir alman. Yerime oturduktan sonra hostes “Hoş geldiniz Haluk bey nasılsınız” dedi. Ben de “İyiyim ama yolculuk kötü geçecek galiba yanımda aksi bir amca oturuyor” deyip güldüm.

“ESMER SURATIM HALA KIPKIRMIZI”

Az sonra adam hostese seslenip Türkçe “Bana bir su verir misiniz” dedi. Yemin ederim yerin dibine girdim. Esmer suratım hala kıpkırmızı. Hayır kahkaha atmak istedim de ya adam bir daha ters bakarsa.. Sindim pıstım gömüldüm koltuğa. Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım” ifadelerini kullandı.

