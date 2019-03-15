Haluk Levent sözünü tuttu, yemeği yaptı!

Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, küçük bir kızın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evine girerek yemek yaptı ve sözünü tutmuş oldu.

Şarkıcı Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıkladı. Tekerlekli sandalyeyi alan hayırsevere teşekkür eden Haluk Levent sözünü tuttu.

YARDIM YAPAN KİŞİNİN EVİNDE YEMEK YAPTI

Erkut isimli kişinin evine giderek mutfağa girdi ve elleriyle makarna yaptı.

Haluk Levent, “Surenur’a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna , tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım” dedi.