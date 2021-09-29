Haluk Levent televizyon programı yapacak

AHBAP Derneği'nin Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, SMA'lı çocuklar için televizyon programı yapacağını açıkladı. Bir kanalla anlaştığının müjdesini veren Haluk Levent, "Bence başaracağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği’nin Başkanı Haluk Levent, bu kez SMA (spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için düğmeye bastı.

Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA’lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.

Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, “SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, sözlerini, “Bence başaracağız…” şeklinde noktaladı.

500 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE DESTEK

4 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilere barınma imkanı sağlayacaklarını söyleyen şarkıcı, “Üniversiteli kardeşlerim… Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği’ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz” demişti.

İlginizi Çekebilir Haluk Levent: Attığım tweet yanlış algılandı