Haluk Levent, Tuğba hakkındaki araştırmasını tamamladı

Geride bıraktığımız hafta herkes bir aile içi şiddet olayını tartıştı. İstanbul Beyoğlu'nda babası tarafından öldüresiye darp edilen 19 yaşındaki Tuğba A.’nın o görüntüleri annesi tarafından çekilmiş ve sosyal medyada dönmeye başladıktan sonra da ülkenin gündemine gelmişti. Dayakçı baba hakkında harekete geçilmiş ve kızını öldüresiye döven baba tutuklanmıştı.

Ancak babanın hapse girmesiyle bitmiş gibi görünen süreç, 19 yaşındaki Tuğba’nın annesine şiddet uyguladığı ve babasından da bu yüzden dayak yediği şeklindeki iddialarla yeniden açıldı. Özellikle konuyla başından beri ilgilenen Haluk Levent’e gelen mesajlar Tuğba’nın bir komplo yaptığını ve sanıldığı kadar masum olmadığını söylüyordu. Levent de konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Tuğba’nın erkek kardeşi ile bir araya gelerek komplo iddialarını konuştu. İşte Haluk Levent’in bu konuşma sonrası yaptığı paylaşımlar:

Araştırmalarımız tamamlandı:

Ailenin en küçüğü Sedat'la da görüştük… Bir taraf kurgu diyor. Diğer taraf “hiç değil her zamanki hali” diyor. Ayrıca aile içi birbirlerine karşı suçlamalar var. Biz bunları yayınlamak istemiyoruz. Hem etik değil hem de mahkeme süreci başladı.

Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri incelendi. Hayko Cepkin konserinden sonra arkadaşlarıyla kostüm partisi yapılmış. Kulağında kulaklık ile müzik dinliyor. Hayatında uyuşturucu, sigara dahi alışkanlığı olmamış. Tuğba kronik astım hastası ve annesine her dakika bakmak zorunda. Annesini dövdüğüne ilişkin hiç bir kanıt bulamadık. Annesi de “hayır tabii ki 1 yıl hastanedeydim her an yanımdaydı şimdi de her saniye bana bakıyor” diyor. Yani kızımız ile ilgili “satanist ayyaş uyuşturucu bağımlısı” gibi hiç bir bulguya rastlamadık.

“KESİN KANIT GEREKİYOR”

İddalar ekran görüntüleri vs çok var ama bize kesin kanıt gerekiyor. Aldığımız izlenim 19 yaşındaki kızın üzerinde kocaman bir dünyanın yükü var. Düşünün annesi 3 yaşında bir çocuk gibi ve devamlı bakım gerekiyor ve her şeyi ama her şeyi ile Tuğba ilgileniyor. Küçük kardeş Sedat ise heyecanlı belli ki babasının tutuklanmasına çok kızgın ve üzgün.Sebebini Tuğba'ya bağlıyor. Aile Sosyal Politikalar bakanlığı da devrede zaten. Bizler mahkeme sürecini bekleyeceğiz artık.