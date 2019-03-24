Haluk Levent uyarmak zorunda kaldı!

Çok uzun bir geçmişi olmamasına rağmen kısa sürede Türkiye geneline yayılan ve yaptıkları yardımlarla özellikle son zamanlarda sürekli olarak gazete manşetlerinde kendilerine yer bulan AHBAP üyeleri bu tarz yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent yardımlarla bizzat ilgilenirken aynı zamanda yaşadığı bir sıkıntıyı da hesabından paylaşma gereği duydu. İnsanların duygularını sömürmek için isimlerinden istifade eden dolandırıcılar olduğunu söyleyen Levent twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “AHBAP'lar kimseden tek kuruş para almaz.Resmi dernek hesabı dışında hiç bir hesabımız yok. Biz sadece ihtiyaç sahibi ile hayırseveri buluşturuyoruz. Bazı açıkgözler kartpostal satıyor AHBAP adına. Bu ve buna benzer durumları şikayet edin. AHBAP'ı yıpratmalarına izin vermeyelim.”



