Haluk Levent yine gönülleri fethetti

Hekim Dr. Yavuz Kalaycı’nın corona virüsü nedeniyle vefat etmesi, dostlarını ve sağlık dünyasını derinden sarstı. Kalaycı’nın iki kızı için AHBAP harekete geçti.

“BURS VERECEĞİZ”



Haluk Levent, Kalaycı’nın ailesi ile birlikte olduğunu Twitter’dan duyurdu. Levent, Kalaycı’nın iki kızının eğitimi için burs yardımı yapacaklarını da haber verdi. Levent, “Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar.

Merak etmeyin.”

