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Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Haluk Levent, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarına burs vereceklerini açıkladı.
Magazin 21 Nisan 2020 - 13:14

Hekim Dr. Yavuz Kalaycı’nın corona virüsü nedeniyle vefat etmesi, dostlarını ve sağlık dünyasını derinden sarstı. Kalaycı’nın iki kızı için AHBAP harekete geçti.

“BURS VERECEĞİZ”

Haluk Levent, Kalaycı’nın ailesi ile birlikte olduğunu Twitter’dan duyurdu. Levent, Kalaycı’nın iki kızının eğitimi için burs yardımı yapacaklarını da haber verdi. Levent, “Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar.
Merak etmeyin.”

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