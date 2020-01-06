Haluk Levent’in burs kararı örnek oldu

Türkiye'nin pek çok yerinde yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı üzerine paylaşımda bulunmuş ve öğrencilere burs sözü vermişti. Levent'in bu hareketi büyük destek gördü.

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli, son paylaşımlarında “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerini kullanmıştı. Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulununca tüm Türkiye bu intiharla sarsıldı. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından bu intiharın ardından duygularını ifade ederken AHBAP Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent örnek bir harekette bulunarak öğrencilere burs vereceğini söyledi. Levent sonrasında 50 kişilik aylık 300 TL tutarındaki bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

TAKİPÇİLERİ DE BURS VERMEK İSTEDİ

Haluk Levent yaptığı çağrı sonrasında pek çok insanın kendisine ulaştığını ve başlattıkları burs hareketine destek vermek istediklerini söyledi. Levent şeffaf bir dernek olduklarının altını çizerek derneğin burs hesabını paylaşacağını da ekledi…



ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ YAĞDI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharı tüm Türkiye gibi sanatçıları da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden yaşananlara tepki gösterdi.







(FOTOĞRAFLAR: DEPOPHOTOS- İHA)