Haluk Levent’le yaz neşesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında kentin 12 ilçesinde bir dizi kültür ve sanat etkinliği düzenleyecek. Kültür, sanat eğlence hayatın içinde olacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına damgasını vuracak olan etkinlikler kapsamında yerel ve ünlü sanatçıların katılacağı konserler, çocuklar için tiyatro ve bilim gösterileri, sokak eğlenceleri, sergiler, atölye çalışmaları ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler; ilçelerin park, bahçe ve kültür alanlarında yapılacak. Vatandaş odaklı bir anlayışla yapılacak etkinliklerde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan şube müdürlükleri kendi çalışma alanlarıyla ile ilgili alanlarda atölye çalışmaları düzenleyecek.

Etkinlik günlerinde alanlarda çocuklar için sokak oyunları ve pandomim gösterileri düzenlenecek. Palyaçolar ve jonglörler de çocukların neşesine ortak olacak. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü ise oyunlarını çocuklar için sahneleyecek. “Kocaeli'de Yaz Neşesi, Sen de Gel” adı altında düzenlenecek olan etkinlikler, 3 – 4 Temmuz tarihlerinde Karamürsel ilçesinden başlayacak. Karamürsel sahilinde 3 Temmuz Cumartesi günü birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek.

İLK KONSER ECE SEÇKİN

Yaz Neşesi'nin ilk konserini ise pop sanatçısı Ece Seçkin verecek. Seçkin, en güzel şarkılarını Karamürselliler için söyleyecek. Konser öncesinde ise, Karamürsel Sahili'nde, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin atölyelerinden oluşan stantlar kurulacak. Alan etkinlikleri öğleden sonra başlayacak.

KURTULUŞ GÜNÜNDE HALUK LEVENT

Karamürsel Sahili'ndeki ikinci gün etkinlikleri, aynı zamanda Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 4 Temmuz günü yapılacak. Etkinlikler bu güne özel olarak daha da anlamlı olacak. Öğleden sonra alandaki atölyelerde çocuklar ve vatandaşlar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise pop müziğin sevilen ismi Haluk Levent sahne alacak ve birbirinden güzel şarkılarını Karamürselliler ve kurtuluş günü için söyleyecek.

Yaz etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlı; Kültür Sanat ve Konservatuvar, Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları ile Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlükleri tarafından yapılacak. Bu kapsamda; Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Bilim Merkezi özellikle çocuklar tarafından sevilerek izlenen Bilim Showlarıyla etkinliklere renk katacak. Yine Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Kağıt Müzesi de kağıt yapımı atölyesi ile görev alacak.

Organizasyon boyunca akşam saatlerinde etkinliklerin gerçekleştirileceği alanda, ünlü ve yerel sanatçılar Kocaelilerle buluşacak.

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