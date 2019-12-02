Haluk Levent’ten Afrin şehidinin ailesine ziyaret

Konya’ya konser için gelen Haluk Levent, Afrin şehidi Astsubay Abdullah Taha Koç’un ailesini ziyaret etti. Şehit babası Ahmet Koç, “Haluk Levent sürekli bizi arıyor, ziyaret ediyor. Kendisi ailemizden biri haline geldi” dedi.

Sosyal projelerle çalışmalarından adından sıkça söz ettiren AHBAP Genel Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Selçuklu Kongre Merkezi (SKM)'daki vereceği konser öncesinde, 2018 yılındaki Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen astsubay Abdullah Taha Koç'un ailesini ziyaret etti.

HALUK LEVENT KAHRAMAN ASKERİ UNUTMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda 2 Mart 2018'de yani doğum gününden bir gün sonra şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, “Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin” diyerek, tarihe geçen sözleri söylemişti.

KONSER GÜNÜNDE ŞEHİT HABERİ GELMİŞTİ

Haluk Levent 2 Mart 2018 tarihinde Konya'da konser vermişti. Konser sırasında Abdullah Taha Koç'un şahadet haberini alan Levent, konserden sonra Koç ailesini ziyaret etmişti. Başarılı isim, ziyaretin fotoğrafını ise aylar sonra Twitter hesabından paylaşmıştı.

Haluk Levent’in Konya'daki o konserinin gelirini Koç'un ailesine bağışladığı daha sonra ortaya çıkmıştı.

Levent, dün Konya'da verdiği konserden önce yeniden Şehit Abdullah Taha Koç'un ailesini yeniden ziyaret etti. Ziyaret resimlerini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, “Baba Ahmet Koç'a Konya'ya geldiğimde yeniden kendilerini ziyaret edeceğim sözünü vermiştim. Afrin şehidimiz kahramanımız Abdullah Taha Koç'u hiçbir zaman unutmadık. Her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“HALUK LEVENT AİLEMİZDEN BİRİ GİBİ OLDU”

Şehit Astsubay Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Oğlum bu vatan ve bu millet için şehit oldu. İnsanların bizim yanımızda olması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin değerli sanatçılarından biri olan Haluk Levent de her zaman yanımızda oldu. Oğlum şehit olduğu gün evimizi ilk ziyaret edenlerdendi. Daha sonra da ziyaretimize geldi. Dün de ziyaretimize geldi. Eşim, çocuklarım ve ben bu ziyaretten çok mutlu olduk. Haluk Levent gibi sanatçıların bizlerin yanında olması bize güç katıyor. Haluk Levent bizim ailemizin bir parçası gibi oldu. Halkımızın şehitlerimizi unutmamasını istiyoruz.”