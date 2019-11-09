Haluk Levent’ten Antalya paylaşımı: Orada katil bir baba var!

Yaptığı yardımlarda Türkiye'nin en popüler ve sevilen isimlerinden olan AHBAP derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Antalya'da yaşanan intihar olayıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Haberde bahsi geçen babanın evlatlarını ve eşini öldüren bir katil olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Levent attığı tweetteki ifadeleriyle dikkat çekti.

İstanbul’da yaşanan intihar olayından sadece birkaç gün sonra bir acı haber de Antalya’dan geldi. Gece saatlerinde aldığı ihbarı değerlendirerek bir eve giden polis burada Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan incelemeler sırasında eve giren üç polis memuru ve üç sağlık ekibinin rahatsızlanmasının ardından evde siyanür olabileceği şüphesi ile bina boşaltıldı.

GERİDE BIRAKILAN MEKTUP

Yaşanan bu intihar olayının ardından yapılan ilk incelemelerde baba Selim Simşek tarafından yazılmış bir mektup bulundu. Şimşek’in bıraktığı mektuptan, maddi sıkıntı çektiği ve dokuz aydır çalışmadığı anlaşılıyor. Şimşek'in, “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

HALUK LEVENT’TEN ‘KATİL BABA’ PAYLAŞIMI

Antalya’da yaşanan bu kan donduran olayın ardından, haberleri yakından takip eden şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden intihar olayıyla ilgili yapılan kimi yorumları eleştirerek babanın ailesini öldüren bir katil olarak görünmesi gerektiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:

“Antalya’daki 4 kişilik ölüm, babanın elbette geçim kaynağı ile ilgilidir. (Bıraktığı mektuptan anlaşılıyor) Ama baba için “Zavallı adam, onurluymuş” gibi kelimeler içimi yaralıyor be dostlar! Orada eşine ve iki yavruya kıymış KATİL bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir”