Haluk Levent’ten Cemile Teyze çağrısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi’nde 10’dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner ise yangın sırasında içeride kalan 15 bin TL’lik tedavi parasını almak için evin kapısını kırmaya çalıştı.

SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Evine giremeyen Cemile Öner, “Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım” diyerek gözyaşları içinde yardım istemişti. Bu görüntüsüyle herkesin yüreğini yakan Cemile Öner’e ilk yardım eli sanatçı Haluk Levent’ten geldi.

“HAYDİ ANNEMİZE GİDELİM”

Haluk Levent Twitter hesabından yardım derneğini etiketleyerek paylaşımda “Haydi annemize gidelim” dedi.

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